Palla in mano a Juric, poi tutti gli altri: ecco la lista di nomi per la panchina viola

Ivan Juric, attuale tecnico del Verona, è sicuramente un profilo che piace molto alla Fiorentina per la panchina dell’anno prossimo, visto che il suo modo di fare calcio ha colpito la dirigenza viola, che vede in lui un ottimo profilo per aprire un ciclo di successo. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico croato si è preso due giorni per decidere il suo futuro, quindi anche la Fiorentina sta continuando a monitorare altre piste, con Giampaolo e Di Francesco, che conoscono bene il nostro campionato, che rimangono osservati speciali. Sullo sfondo ci sono Daniele De Rossi, che la società continua a smentire, e Luciano Spalletti, che vuole ancora i 5,2 milioni dall’Inter, così come il portoghese Jardim, ex Monaco.