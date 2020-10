Pagnini: “Manganiello ininfluente, rete da convalidare”

Simone Pagnini, nostro esperto del mondo arbitrale, parla nel suo intervento a Lady Radio l’arbitraggio di Manganiello.

Una partita tranquilla senza grossi episodi, forse manca un giallo per un fallo su Lirola, ma Manganiello non si è fatto notare e per un arbitro è un bene. Sulla rete dell’1-2 la giocata di Caceres rimette in gioco la posizione di Verde che poi ha segnato. In questa settimana i vertici della Fiorentina dovranno incontrare il mondo arbitrale e spero che il regolamento venga spiegato bene anche se non ci sono state proteste plateali da parte dei viola.