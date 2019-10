Pagliuca celebra Chiesa: “Non dà punti di riferimento, è una forza”

Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale, vice campione del mondo nel 1994, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare degli azzurri:

Davanti abbiamo due giocatori come Belotti e Immobile che possono fare molto bene agli Europei, possono essere molto scomodi per gli avversari. Non cambierei l’Italia con un’altra Nazionale. La nostra forza è avere tanti giocatori che non danno punti di riferimento: Chiesa e Bernardeschi, ad esempio.