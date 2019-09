Paganini: “Fiorentina-Juve interessante, da valutare l’assenza di Chiellini”

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

“Fiorentina-Juve sarà davvero molto interessante: per i bianconeri per verificare l’impatto dell’assenza di Chiellini, dall’altra parte per un inizio difficile con le voci sulla panchina di Montella.

Con Conte l’Inter ha fatto un salto di qualità, a partire da un repulisti nello spogliatoio dettato dalla linea sua e di Marotta.

Le sorprese delle prime due giornate? Mi ha sorpreso che il Napoli abbia preso 7 gol in 2 gare con una delle coppie più forti a livello non solo italiano ma europeo, Ancelotti deve trovare equilibrio a centrocampo. Mi è piaciuta la Lazio, è davvero solida, manca solo di ricambi forse è quello il punto debole”.