Padovan: “Italiano grande allenatore, Piatek segna come Vlahovic”

Il pensiero del giornalista

"Mi faccio una domanda. Nel campionato tedesco Piatek non andava così bene. Non segnava quasi mai, era un giocatore non dico sopportato ma quasi. E allora delle due l’una: o il nostro campionato vale meno della Bundesliga. Oppure, e io sono per questa ipotesi, Italiano è un grande allenatore, nel senso che Vlahovic, per quanto bravissimo, era il finalizzatore di un gioco corale che non poteva che portare gol. Prima segnava Vlahovic, ora Piatek".