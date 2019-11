Padalino: “Senza un attaccante che segna diventa difficile. Ranieri? Deve lavorare sull’irruenza”

Pasquale Padalino, ex difensore viola, ha preso parola ai microfoni di Radio Bruno

A Verona non ha senso dare colpa ai singoli, non abbiamo fatto un tiro in porta sono molto preoccupato. Senza un attaccante che segna fai fatica, la squadra è nata male, avevamo bisogno di un grande bomber. Rinnovo Ranieri? E’ un ragazzo molto volenteroso, anche se in certe occasioni la troppa irruenza lo penalizza. La voglia di lavorare c’è e si vede, ma deve imparare a leggere meglio le situazioni.