Padalino: “Eccessivo chiedere a Callejon di fare il quinto, ma la Fiorentina non ci ha perso nel cambio con Chiesa”

Pasquale Padalino, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Callejon? Chiedergli di giocare come quinti mi pare eccessivo, anche se anche con Sarri rientrava sulla linea dei centrocampisti. I giocatori bravi vanno fatti giocare, naturalmente tenendo sempre l’assetto di squadra e senza perdere l’equilibrio. Il mister ha in mano tutto, bisogna farlo lavorare, perchè è lui che interpreta la gara e conosce le difficoltà nel cambiare assetto di gioco. Scambio Chiesa-Callejon? Nel futuro Chiesa garantisce maggiore longevità, Callejon invece è molto esperto, e anche a livello internazionale può dare molto. La Fiorentina non ci ha perso, era importante arrivare in fondo alla discussione su Chiesa”.