Paci: “Speriamo in Piatek e Cabral. Su Vlahovic vado controcorrente”

Il commento del noto tifoso viola

"Io non mi arrabbio per queste cose, funziona così. Ci dovremo arrabbiare qualora il nostro Presidente non reinvestisse i soldi guadagnati. Però ritornando a Vlahovic… Magari andrò contro allo stato d'animo attuale dei tifosi, ma dico: un ragazzo di vent’anni, perchè non deve andare a fare il suo corso, la sua vita? Conosco gente che per 70 euro in più non esiterebbe ad andarsene dal proprio posto di lavoro.. Piatek e Cabral? Speriamo bene, il secondo non lo conoscevo ma ne ho sentito parlare veramente bene. Noi dobbiamo tifare quelli che vengono non odiare quelli che se ne vanno. Reazione di Italiano? E l’avevo capito io, vuoi che non l’abbia capito Italiano (ride, ndr) . Qualificazione in Europa? Sono ancora fiducioso ai ragazzi dico di impegnarsi al massimo per far capire che la Fiorentina non era solo Vlahovic"