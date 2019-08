Paci: “Entusiasmo fino ad un certo punto: servono acquisti. Ho festeggiato l’addio di Della Valle”

Alessandro Paci, attore, comico e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

Entusiasmo fino ad un certo punto, mi sembra che stiano comprando poca gente. Serve un calciatore in ogni reparto. Simeone? Mi aspetto un altro giocatore in quel ruolo, un attaccante deve sempre andare in doppia cifra. Boateng è fortissimo. Sono contento per il ritorno di Badelj, che è un bravo giocatore. Da Della Valle a Commisso? Ho festeggiato quando i Della Valle se ne sono andati, non ho mai potuto vederli. Commisso mi sta simpatico, lo vedrei bene come produttore in un mio film (ride, ndr). Chiesa? E’ inevitabile che un giocatore come lui, prima o poi, scelga una squadra in cui sia un po’ più facile vincere.