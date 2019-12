Orsi: “Roma affaticata dai tanti infortuni, la Fiorentina va aggredita”

Fernando Orsi è intervenuto a Radio Mattino : “La Roma sta pagando il momento in cui ha giocato in emergenza, quando giocavano sempre gli stessi e ora la stanchezza si fa sentire. Mi sembra che non ci siano i novanta minuti nelle gambe di molti giocatori. La partita con la Fiorentina è l’ultima dell’anno, dopo ci sarò un riposo che sarà utile. La Roma ora affronta una squadra battibile, deve cercare di approfittarne. Mi sembra una squadra compassata, troppo italianizzata. Sono convinto che Fonseca abbia capito subito il calcio italiano, ma si è adattato troppo, prima la Roma era offensiva ora mi sembra troppo difensiva e la Fiorentina è una squadra che va aggredita”.