Orsi ci va giù duro: “Fiorentina arrendevole, Iachini non è all’altezza”

L’ex portiere e opinionista Nando Orsi ha parlato di Roma-Fiorentina a Radio Radio:

Fiorentina arrendevole, Iachini non è all’altezza, come squadra potrebbe fare di più. Roma bene come nelle ultime partite. Con Smalling in campo la squadra ha una sicurezza diversa. Se giocano sempre i dodici/tredici la Roma è una gran bella squadra che può essere protagonista fino alla fine del campionato.