Orrico: “La Fiorentina deve imparare a variare le soluzioni tattiche. Vlahovic va aspettato”

L’allenatore Corrado Errico è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Bisogna dare tempo all’allenatore, il campionato è appena iniziato e Commisso lo ha capito. La Fiorentina deve fare di più, questo è fuori discussione. Vlahovic qualcosa di importante lo ha fatto vedere, non si può dopo un mese mettere tutti in discussione. Il tempo indicherà la strada da prendere. Il giocatore di classe darebbe sicurezze ma adesso il club non può permetterselo. Belotti sarebbe stato un passo avanti agli attuali attaccanti, non avrebbero dovuto vendere Chiesa. Amrabat è un bel giocatore, non ha grandi difetti, fa legna e ha senso tattico e tecnico. La squadra deve saper giocare in tutte le maniere, all’interno di una squadra deve esserci di tutto. Le squadre devono saper cambiare e provare altre soluzioni tattiche, la Fiorentina deve imparare a farlo