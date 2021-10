Orrico azzarda il paragone: “Fiorentina simile al Liverpool nel modo di giocare”

La Fiorentina di Italiano fa intravedere qualcosa che porta Orrico a paragonarla al Liverpool

"Italiano sta sviluppando qualcosa non di poco conto. Il Liverpool è molto simile nel modo di giocare, alle squadre di Italiano. E' la verità. Italiano è riuscito a portare oltre la sufficienza il valore del dinamismo e agonismo. Vlahovic? E' stato fatto diventare grande troppo presto. E' forte e non ci sono dubbi, ma da lì ad essere un fuoriclasse il passo è lungo. Gli hanno buttato addosso ogni responsabilità e i grandi elogi non li regge ancora. Lui ha un carattere di ferro, è tracotante quando gioca e non credo che queste cose lo travolgano ma ne rallentano la maturazione per diventare fuoriclasse".