Orlando: “Lezione di Italiano a Gasp. Ormai conoscono Torreira, fanno la gabbia”

L'ottima prestazione della Fiorentina dà il la alla celebrazione del lavoro del tecnico viola

“Lo dico da tempo, è da inizio anno che la Viola può ambire a traguardi importanti. Al di là dell’episodio dubbio che è girato a nostro favore, Italiano ha dato una lezione a Gasperini e ha meritato la vittoria. I complimenti al mister sono doverosi: ho sempre detto che gli allenatori non fanno la differenza, ma in questo caso devo ricredermi. Torreira? Ormai lo conoscono, gli fanno la gabbia addosso. Bonaventura la sa giocare molto bene la palla, mentre su Amrabat il mister ha fatto un gran lavoro. Il marocchino è tutt’altro giocatore rispetto ad inizio stagione. Gonzalez? E’ un giocatore che spacca in due le partite, l’unica cosa che gli manca è il gol. Va talmente veloce che a volte anche i compagni fanno fatica a capirlo..."