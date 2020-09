Massimo Orlando è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La maglia numero 10 è pesantissima, è stata indossata da grandi campioni. Castrovilli ha dimostrato da subito di essere un talento, credo sia giusto che la maglia la prenda lui. Ha tutto per diventare una stella. Firenze mette una pressione forte, è successo anche con me. Castrovilli ha dimostrato però di non subire particolari ansie, è destinato a diventare un campione. Piatek piace sicuramente a Iachini, a gennaio mi disse che era il suo preferito, poi non so se la società deciderà di comprarglielo. La Fiorentina diventa una squadra molto tecnica con gli arrivi di Bonaventura e Amrabat. Sono felicissimo del ritorno di Borja Valero. Chiesa è uno dei giocatori più forti che c’è in Italia, spero che rimanga. Con questa rosa i viola possono giocarsela per l’Europa.