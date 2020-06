Orlando: “Fiorentina, mi auguro un bel finale di stagione. Ecco cosa è mancato”

L’ex centrocampista viola Massimo Orlando ha parlato a TMW News, ecco il suo pensiero riguardo alla stagione dei viola:

Quest’anno è mancata la continuità nei risultati, oltre che quella giusta mentalità necessaria per restare su certi livelli, occorre trasmettere alla squadra questi principi. Mi auguro che la Fiorentina possa concludere bene la stagione dopo un campionato tribolato, lo potrà fare con un Ribery in più. Grazie alle sue caratteristiche il francese può entrare subito in forma, insieme a Vlahovic e Chiesa può farci divertire. Iachini? Per lui saranno dodici gare fondamentali, si gioca la riconferma.