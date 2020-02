M. Orlando: “Giustifico Commisso, le grandi squadre hanno sempre trattamenti di favore”

L’ex centrocampista viola Massimo Orlando, nel corso di un’intervista rilasciata a TMW, è tornato a parlare del post Juventus-Fiorentina. Queste le sue parole:

Sicuramente Commisso poteva usare parole più morbide ma quando uno si sfoga lo fa e basta; lui sicuramente è uno molto genuino nel dire quello che pensa e certamente non teme ripercussioni. Quel rigore non andava dato in nessun modo. Personalmente lo giustifico: nel ’93 sono retrocesso in Serie B perchè nelle ultime partite non furono assegnati episodi a favore nostro. Le grandi squadre hanno sempre avuto un trattamento differente, io credo che esistano da sempre le griglie dei favori per chi si chiami in un certo modo. Delle volte si vedono episodi assurdi nei quali gli arbitri vanno avanti con la loro idea e questo giustamente non piace a chi giudica il calcio.