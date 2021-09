Onofri: “Viola? Può stupire. Italiano già pronto per una piazza come Firenze”

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano piace a Claudio Onofri: "Pensavo rischiasse di bruciarsi, ma ho cambiato idea vedendo le prime partite"

Claudio Onofri, ex Genoa e oggi opinionista, ha toccato il tema Fiorentina a Radio Sportiva: "La Fiorentina è una di quelle squadre che può stupire. È una squadra che gioca a pallone e che valorizza il prodotto che ha dentro. Pensavo che Italiano dovesse rimanere un altro anno a Spezia per continuare a crescere altrimenti rischiava di bruciarsi, ma ho cambiato idea vedendo le prime partite della sua Fiorentina. Sarà un bel campionato anche grazie a allenatori come Italiano che privilegiano il gioco, le idee e l'organizzazione".