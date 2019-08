Onofri: “Stimo Simeone, Andreazzoli è sottovalutato. E stavolta a Genova c’è fiducia”

Di seguito le parole di Claudio Onofri ai microfoni di A Pranzo con il Pentasport: “La campagna acquisti ha dato fiducia ai tifosi, che domani saranno in molti. Gli acquisti di Schone, Barreca, Zapata e Pinamonti hanno tirato su il morale, qualcosa ci fa credere che non ci sarà da soffrire come l’anno scorso. Mi aspetto una bella partita. Difensivamente sia Fiorentina che Genoa hanno commesso degli errori alla prima giornata; il Genoa in particolare errori individuali. Però a Roma sul 3-3 si intuiva la volontà di fare il quarto gol, di andare a cercare la vittoria nonostante per tre volte si fosse andati sotto, un bel segnale secondo me. Se Andreazzoli è sottovalutato? Sì sì, assolutamente. Già quando era a Roma non faceva mica quello che alza il tabellone per fare i cambi, era il tattico, aveva una sua influenza. Simeone? Ho grande stima nei confronti di questo ragazzo, anche se ho sempre detto che non sarebbe mai diventato un campione”.