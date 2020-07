L’ex viola Luis Oliveira al Pentasport di Radio Bruno:

Fiorentina-Cagliari? E’ stata una partita mediocre. La delusione ci sta, a Firenze c’è un presidente da rispettare. Adesso bisogna stringersi intorno alla squadra e sperare che il campionato finisca presto. La Fiorentina non deve perdere i contatti con le big del nostro calcio, sono convinto che Commisso farà bene. Ai miei tempi c’era un grande presidente come Cecchi Gori, eravamo tanti attaccanti forti con Batistuta, Edmundo, Rui Costa e gli altri. Davanti facevamo paura, segnavamo tutti. Il problema era rientrare indietro e aiutare la squadra. Simeone? Quando ha dato l’ok al Cagliari ero convinto che la Fiorentina stesse facendo un errore. E’ vero che a volte sbaglia dei gol, ma è un rompiscatole: è sempre davanti all’area. La tifoseria viola si aspetta sempre molto, io quando arrivai a Firenze avevo paura perchè dovevo sostituire un grande come Baiano. Ribery? Alla sua età si dà sempre tanto da fare, è un giocatore che può dare ancora molto.