Oggi e domani la Fiorentina si allenerà a Coverciano: ecco perché

Piccolo cambiamento sull’agenda della Fiorentina: nel pomeriggio di oggi e anche nella giornata di domani, la squadra viola si allenerà al Centro Tecnico di Coverciano. Questo perché sono in corso dei lavori di rifacimento del manto erboso al Centro Sportivo ‘Davide Astori’. Anche il Franchi non è utilizzabile, poiché è in corso la messa in sicurezza dei seggiolini nelle due curve. Saranno pronti per la prima gara ufficiale della Fiorentina, quella di Coppa Italia di domenica 18 agosto. Lo riporta Radio Bruno.