Oggi allenamento a Coverciano per i viola di Italiano

Nella giornata di oggi, a causa di lavori al CS, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è allenata a Coverciano

Secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, nella giornata di oggi la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è allenata a Coverciano. Questo perché al centro sportivo viola stanno facendo dei lavori al campo. L'allenamento di oggi si è diviso in due parti: una prima parte in palestra e poi in campo.