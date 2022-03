Odriozola va di corsa: è dello spagnolo la miglior performance atletica del mese

Lo spagnolo raccoglie dati impressionanti

La prestazioni dell'ultimo mese di Odriozola hanno colpito tutti e anche le statistiche raccolte lo confermano. 389 Minuti giocati, 11,6 Km percorsi per partita, 10,6 Km/h di velocità media in corsa e 33,2 Km/h di velocità massima raggiunta: con questi numeri l'esterno destro della Fiorentina ha fatto registrare la migliore performance atletica del mese di febbraio, come ha spiegato sui social la Fiorentina: