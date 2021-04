Occasione (ir)ripetibile. Come se fosse l’ultimo Fiorentina-Juve…

Battere la Juventus domenica al Franchi assumerebbe un significato "storico" per la Fiorentina. Vi spieghiamo perchè

Ci avete pensato? Domenica 25 aprile 2021 avrebbe potuto essere la data dell'ultimo Fiorentina-Juventus della storia. Se il progetto Superlega si fosse davvero concretizzato già dalla prossima stagione e Uefa e Leghe nazionali avessero escluso quei club dalle loro competizioni... beh, il match di dopo domani al Franchi sarebbe stato storico. Così non sarà, ma a ben pensarci i Viola hanno comunque la possibilità di renderlo memorabile con una vittoria . Missione non semplice per questa Fiorentina così fragile e inaffidabile che ha bisogno di un exploit simile a quello dell'andata, ancor più inatteso soprattutto nelle dimensioni: 0-3 allo Stadium.

Ripetersi domenica significherebbe chiudere (quasi del tutto) il discorso salvezza e contribuire, magari, all'estromissione della Juve dalla prossima Champions League. Una bella botta per chi fantasticava di giocare sempre e comunque contro le migliori d'Europa... Non solo, perchè battere i bianconeri sia all'andata che al ritorno significherebbe ripetere l'impresa compiuta solo 3 volte nella storia viola, cioè le due stagioni scudettate e una volta nei primi anni '40, una vita fa. Sarebbe un modo per dare almeno un senso ad una stagione comunque deludente. Insomma, non sarà l'ultima, ma per Ribery e compagni è un'occasione quasi irripetibile.