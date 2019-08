“Obiettivo 27mila abbonati per la Juventus”

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Abbiamo fatto il 30% in più di abbonati [CLICCA] che si sono riavvicinati alla Fiorentina. E’ stato un piacere rivedere vecchi tifosi che hanno rifatto l’abbonamento. L’obiettivo è arrivare a 27mila abbonati per la partita contro la Juventus. La partenza è stata eccellente, adesso dobbiamo schiacciare il piede sull’acceleratore, deve tornare il vecchio Franchi. Sabato ho vissuto un’atmosfera che non vivevo da tempo. Puntiamo al record, vogliamo arrivare sul podio degli abbonamenti in Italia.