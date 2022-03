Nutrizionista ACF: “Vi racconto l’alimentazione di un professionista”

L'intervista al nutrizionista della Fiorentina

"Evoluzione? Qualche anno fa l'alimentazione sportiva prevedeva la maggior attenzione nel giorno prima dell'attività. Mentre adesso è chiaro come le buone abitudini alimentari nel corso di tutta la stagione facciano la differenza. Questo ha portato alla luce nuovi metodi di lavoro. Come cambia la nutrizione di un professionista? E' una persona sana. Cambia solamente il volume dell'allenamento. Bisogna fare attenzione a certe strategie i recupero con determinati supplementi specifici. Come prepararsi prima di una gara? Consumare il pasto principale 3 ore prima dell'attività a prescindere dal suo orario. Post gara? Dipende molto dai contesti. A livello professionistico il protocollo di recupero è una prima parte con un pasto liquido (carboidrati e proteine) come dei frullati per favorire un recupero energetico e muscolare. Poi, dopo la doccia e i massaggi, c'è il pasto solido. Intervallo? Il thè caldo ha il suo perchè. Ha limone e zucchero quindi paragonabile ad una bevanda energetica. Anche se bevande estremamente calde o fredde non sono consigliate."