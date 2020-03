Spunta una nuova seria candidatura per ospitare il nuovo stadio della Fiorentina, quella di Signa. Un nome ventilato nei giorni scorsi visto che il sindaco, Giampiero Fossi, vuole partecipare al casting lanciato dal patron viola Rocco Commisso. Ecco le sue parole a primaFirenze.it: “Quando si parla di nuovo stadio della Fiorentina la premessa da fare è che Signa sta con Firenze e quindi qualsiasi soluzione non può essere studiata che nell’ottica della Grande Firenze e in una prospettiva del genere Signa non ha certo problemi a mettere a disposizione porzioni del proprio territorio per realizzare funzioni di area”.

La porzione di territorio individuata dal primo cittadino sarebbe perfettamente in mezzo tra il Parco dei Renai e quello delle Cascine, dove non ci sarebbero problemi di accessibilità o infrastrutturali: in quell’area il nuovo impianto sarebbe servito direttamente dalla ferrovia e tramite la passerella pedonale sarebbe collegato ai parcheggi scambiatori nella zona di Badia a Settimo. Un problema “in meno” rispetto al progetto per lo stadio a Campi Bisenzio, dove la mobilità urbana ed extraurbana dovrebbe essere stravolta per far spazio alla nuova casa viola.