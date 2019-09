“Nuovo stadio: serve chiarezza sulla Mercafir e sul Franchi”

Si parte puntando su Novoli per alleggerire il Campo di Marte con modifica del piano urbanistico. I Della Valle chiedono un’area più grande a Novoli e dunque lo spostamento della Mercafir a Castello. Tutto questo legato all’ampliamento di Peretola. Progetto per ora morto insieme alla pista. Adesso si paventa l’ipotesi di non fare lo stadio nuovo ma di adattare il Franchi. Una sorta di gioco dell’oca che però non deve risucchiare chi come Commisso ha mostrato interesse a investire su Firenze.

Un nuovo stadio non sarebbe solo un punto di partenza imprescindibile per una squadra vogliosa di competere a livello nazionale e internazionale. Con una buona programmazione può diventare un polo di attrazione per i turisti. Il turismo sportivo è in altri Paesi una risorsa – pensiamo solo a ciò che da ben 20 anni ha fatto il Barcellona – mentre dai noi è ancora poco incentivato e marginale. Considerando anche che i flussi turistici che premono sul centro sono sempre più difficili da gestire, portando molto a parlare di over-turism, quella sarebbe una valvola di sfogo.

Quello che ci aspetta” aggiungono gli esponenti azzurri “non è certamente un percorso di pochi mesi. Dobbiamo averlo ben chiaro per non illudere nessuno.

Bisogna stabilire, qualora si decida di realizzazione di un nuovo stadio (secondo la variante del 2012?), una riconversione del Franchi. Lo stadio, già menomato pesantemente in occasione di Italia ’90, non può finire nel dimenticatoio. Oltre ad essere un monumento frutto del genio di Pier Luigi Nervi, è uno spazio centrale per la vita del Campo di Marte.

Oltre a questo, si deve trovare anche una soluzione definitiva per l’area Mercafir. Un eventuale spostamento dovrebbe avvenire in tempi rapidi per non danneggiare i lavoratori; ricordiamo che, dai dati forniti sul sito Mercafir dagli stessi operatori, le merci trattate annualmente si aggirano intorno a 160 milioni di Kg.