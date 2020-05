“Nuovo stadio grande opportunità per Firenze, noi stiamo con Rocco”: il comunicato dell’Accvc

“Noi stiamo con Rocco” e “nuovo stadio grande opportunità per Firenze“: sono questi i due capisaldi a cui il Centro di coordinamento dei Viola club si affida per esprimere il proprio pensiero in merito alla questione delicata e fondamentale per il futuro della Fiorentina. Il comunicato dell’associazione è stato pubblicato poco fa sulla pagina Facebook dell’Accvc.