Una mazzata al progetto nuovo stadio! E Commisso medita già di gettare la spugna

Che la Fiorentina nutrisse più di un dubbio sul progetto Mercafir era noto da tempo. E del resto Rocco Commisso, sempre molto esplicito, non le aveva mandate a dire. Ma il comunicato di oggi (LEGGI QUI) rimette pesantemente in discussione tutta la questione, più di quanto si potesse immaginare. Il concetto finale è anche quello più drastico: “continueremo a considerare le altre opzioni a nostra disposizione, tra cui – con grande rammarico – anche quella di non costruire un nuovo stadio”. Insomma per i tifosi viola si ripropone il tormentone del nulla di fatto. Nonostante gli sforzi di Nardella (che ha cambiato più volte le condizioni) e la determinazione di Commisso, ad oggi il sogno di un grande impianto per la Fiorentina è lontano. Sicuramente più del 2023. E SI RIPARLA DEL RESTYLING DEL FRANCHI