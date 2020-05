Nuovo stadio: attenzione anche a Signa. Prosegue iter su norma restyling

La TGR Toscana ha fatto il punto sull’eventuale restyling dell’Artemio Franchi. In Parlamento prosegue l’iter dell’emendamento proposto da Rosa Maria Di Giorgi (Pd). Si stanno raccogliendo firme di altri deputati per far inserire nel prossimo decreto semplificazioni la norma che renderebbe più semplice e veloce il restauro degli impianti sportivi. Il presidente Rocco Commisso avrebbe pronto il progetto di ristrutturazione, realizzato dall’architetto Casamonti, da settembre.

Capitolo nuovo stadio. Il Dg Joe Barone avrebbe incontrato i proprietari dei terreni di viale Allende a Campi Bisenzio. Attenzione, però, anche a Signa: “Siamo a disposizione per tutto ciò che può essere necessario per lo stadio“, ha detto il sindaco Giampiero Fossi.