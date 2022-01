“Non c’è modo di fermarlo”, Vlahovic eletto giocatore del mese in Serie A

"Non c'è modo di fermarlo" il commento social della società viola

Continuano a piovere riconoscimenti per il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic . Il centravanti serbo, autore di un dicembre da favola che lo ha proiettato da solo in testa alla classifica marcatori di Serie A è stato eletto, questa mattina, giocatore del mese del campionato italiano. Il premio sul legge sul sito ufficiale della Lega Serie A sarà consegnato al giocatore prima della partita tra Fiorentina e Genoa.

Decisive per quest'assegnazione sono state le 5 reti messi a segno in 5 incontri: 15ª alla 19ª, dunque da Fiorentina-Sampdoria del 30 novembre 2021 a Hellas Verona-Fiorentina del 22 dicembre. Oltre a questo, sono state prese in considerazione le rilevazioni statistiche di StatsPerform, che evidenziano le grandi prestazioni dell'attaccante della Fiorentina. Vlahovic è il quarto a vincere il premio nella Serie A 2021/2022 dopo Koulibaly (settembre), Simeone (ottobre) e Calhanoglu (dicembre). Questo il tweet celebrativo della Fiorentina