Nuovo centro sportivo Fiorentina, si farà a Bagno a Ripoli: accordo con la Regione, si attende Commisso

Nascerà a Bagno a Ripoli il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Come riporta la TGR Rai Toscana, c’è l’accordo con la Regione Toscana perché la nuova casa viola nascerà nel comune alle porte di Firenze. La trattativa è definita, si attende il ritorno di Rocco Commisso in Italia per le firme. Entro fine ottobre la questione sarà definitivamente risolta.