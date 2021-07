Nuovi direttori sportivi, diversi ex viola abilitati a Coverciano

Dainelli, Pazzini, Matri, Moretti e molti altri. Da Coverciano ecco i futuri direttori sportivi: oggi l'esame finale

Nuovi direttori sportivi in arrivo dalle aule di Coverciano: nella giornata di oggi sono stati promossi diversi ex viola che hanno sostenuto le prove scritte e orali per essere abilitati dalla Figc a svolgere la professione: diversi nomi illustri, da Pazzini a Matri, passando per Albertini e Dainelli.