FOTO VN – Nuove maglie, la curva attacca: “Insulto alla nostra storia”

La dura presa di posizione

"Il giglio dei Pontello solo per farti più bello. Gli errori li scusiamo, questo insulto alla storia della curva non lo tolleriamo", lo striscione a firma Quelli di sempre. "Ma quali social e sondaggi... No al giglio dei Pontello. La storia della Fiesole pretende rispetto! ", la posizione espressa dagli Unonoveduesei sempre attraverso uno striscione.