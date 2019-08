L’amichevole contro il Galatasary permette di stilare un elenco quasi definitivo dei numeri di maglia che utilizzeranno i giocatori della Fiorentina per la prossima stagione. La prima gara ufficiale sarà quella di domenica prossima in Coppa Italia contro il Monza (I PREZZI DEI BIGLIETTI). La lista che vi proponiamo riparte proprio dalla sfida contro i turchi e potrà subire dei cambiamenti. Sia per arrivi e cessioni dal mercato, sia perché qualcuno deciderà di cambiare. Ecco dunque l’elenco provvisorio. Non c’è e non ci sarà il numero 13 perchè la società viola lo scorso anno lo ha ritirato in seguito alla scomparsa di Davide Astori.

1. Terracciano

2.

3. Biraghi

4. Milenkovic

5. Badelj

6. Ranieri

7. Pulgar

8. Castrovilli

9. Simeone

10. Boateng

11. Sottil

12.

14.

15. Cristoforo

16.

17. Ceccherini

18.

19. Montiel

20. Pezzella

21. Lirola

22.

23. Venuti

24. Benassi

25. Chiesa

27. Zurkowski

28. Vlahovic

32. Rasmussen

33. Brancolini

35. Gori

69. Dragowski

93. Terzic