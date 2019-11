Notte di terrore per Terzic, aggressione e furto dell’auto all’aeroporto

Tanta paura per Aleksa Terzic, il giovane terzino della Fiorentina è stato protagonista di un episodio assai spiacevole. Durante la notte nella sua Belgrado mentre si stava recando all’aeroporto per rientrare a Firenze, due malviventi hanno tentato di rapinarlo. Come riportato da alcuni media locali, alle 3 del mattino una macchina ha tamponato la BMW del nazionale under 21. Successivamente due uomini hanno tentato di stordirlo ed immobilizzarlo dentro il bagagliaio del loro veicolo. Fortunatamente non hanno avuto successo e Terzic è riuscito a sfuggirgli allertando le forze dell’ordine. La polizia, tempestivamente ha rintracciato ed arrestato i due criminali. La Fiorentina precisa che si è trattato di un’aggressione tesa a rapinare il calciatore rubandogli l’auto. Non si parla assolutamente di mancato rapimento.