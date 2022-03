Nosotti: “Senza espulsione sarebbe stata dura per la Fiorentina”

Il commento sulla gara di ieri contro i rossoblu

"Se i rossoblù avessero finito la gara senza alcuna espulsione, credo che sarebbe stata molto più tosta per i viola vincere. Quella del Franchi mi è sembrata una gara sporca. Nonostante la cessione importante di Vlahovic alla Juventus mi sembra che la formazione di mister Vincenzo Italiano non abbia perso la propria identità, e questo non è scontato".