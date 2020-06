“Non vorrei che Commisso finisse come i DV. Il mio timore è che si stufi”

L’ex campione fiorentino della pallanuoto Gianni De Magistris è intervenuto durante A pranzo con il Pentasport di radio Bruno Toscana:

Io personalmente ho sempre preferito uno stadio che fosse a Firenze città, senza nulla togliere a Campi o paesini limitrofi. La città metropolitana però è un concetto del futuro, e la volontà imprenditoriale di fare questa cosa per il bene della collettività mi fa ben sperare, e si va avanti a spron battuto. Certo, ci saranno diverse cose da fare, a partire da una viabilità diversa con uno svincolo autostradale, anche se non conosco bene la zona.

Al di là dell’amore dei tifosi, Della Valle voleva farlo, lo stadio. Forse ha lottato meno, ma si è parlato per anni della Mercafir. Mi auguro che Commisso non faccia la fine dei DV, anche se lui è uno che vede lontano. Evidente però che deve fare i conti con la burocrazia italiana. Mi fa ridere che il Franchi venga considerato un monumento nazionale, non è mica il Colosseo o la Reggia di Caserta. La mia paura è solo una: che Commisso alla fine si stufi. Deve fare la squadra e sì, quella è importante, ma se non ho certi fatturati non posso spendere. La situazione è complicata e purtroppo passa anche da questo benedetto stadio”.