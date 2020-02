Non tramonta Bonaventura, in caso di addio al Milan i viola torneranno a bussare

Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, è stato più volte accostato alla Fiorentina e con il passare dei mesi le possibilità di vederlo ancora in rossonero si fanno sempre più esigue. Come riporta Calciomercato.com, anche Mino Raiola, agente del giocatore ha fatto capire che il giocatore è pronto a lasciare Milano: “Chissà, magari prenderemo altre strade” ha detto pochi giorni fa. Una di queste strade porta sicuramente a Firenze, con Pradè e Barone che proveranno nuovamente a prendere il giocatore in estate.