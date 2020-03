Non solo la squadra non lavorerà al centro sportivo, anche i dipendenti della Fiorentina restano a casa. Come scriveva l’edizione di ieri del Corriere Fiorentino, il personale dipendente del club resterà lontano dagli uffici in questo periodo di emergenza legato al Corona virus. Per chi è possibile, il lavoro verrà portato avanti da casa con lo smartphone e le mail.