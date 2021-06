“Non credo che il mercato ruoterà intorno a Mendes. Gattuso vuol dire ambizioni”

Le considerazioni sulla Fiorentina e sugli scenari di mercato che attendono la società viola

Credo che la voglia di arrivare sempre in fondo sia una delle caratteristiche migliori di Gattuso, il Napoli poi ha sempre offerto un calcio molto gradevole. La qualità degli azzurri era altissima, ma a tratti c'era la sensazione di trovarsi di fronte ad un meccanismo perfetto. E' chiaro che la presenza di Gattuso possa indurre certi giocatori a valutare Firenze, come è chiaro che la mano di Mendes agirà sul mercato, ma ci vogliono comunque le risorse da parte della società. Mendes fa gli interessi di Mendes prima e di Gattuso poi, non quelli della Fiorentina. Non mi aspetto che il mercato ruoti tutto intorno a questo procuratore, ecco. Non so in che tempi, perché si parte da molto lontano, ma la Fiorentina deve tornare a competere per le zone nobili della classifica".