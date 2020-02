Non c’è due senza tre: Chiesa, per la prima volta caccia al terzo gol consecutivo

Federico Chiesa va a caccia del terzo gol consecutivo. Dopo quelli contro Atalanta e Sampdoria vuole segnare anche al Milan, se dovesse riuscirsi sarebbe la prima volta in questa particolare sequenza. Federico ha segnato tre gol in una partita contro la Roma in Coppa Italia in quel famoso 7-1 e al Milan ha realizzato il gol vittoria nel dicembre 2018. Con Stefano Pioli ha un ottimo rapporto, ma domani sera non farà sconti a nessuno. Un eventuale gol di Chiesa sarebbe il numero trenta con la maglia della Fiorentina. Lo scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.