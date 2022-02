Noie fisiche per Nico Gonzalez: l’esterno da valutare nelle prossime ore

Nico Gonzalez out contro la Lazio? L'argentino è tornato dalla nazionale con un problema fisico

Come riporta Radio Bruno, sono da valutare le condizioni fisiche di Nico Gonzalez. L'esterno viola, entrato al 68' del match vinto 1-0 contro la Colombia, ha accusato un problemino e sarà valutato oggi per stabilire l'entità dell'infortunio. Il n° 22 è a rischio per il match di sabato sera e prossimi due allenamenti che portano all'anticipo contro la Lazio saranno dunque fondamentali: il rientro dall'Argentina potrebbe causare un nuovo grattacapo a mister Italiano.