No al turnover, ma cambia il modulo. Ghezzal e Sottil esterni in attacco. La probabile formazione

Radio Bruno fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina per la partita di domani sera contro il Cittadella (LEGGI QUI). Montella non cambierà molto fra i suoi interpreti, ma il modulo sì: dal 3-5-2 si passerà al 4-3-3. In porta Dragowski, a destra tornerà titolare Venuti mentre a sinistra spazio a Dalbert. Al centro spazio a Milenkovic e Caceres. Il trio di centrocampo invece sarà quello titolare, con Badelj in mezzo, Pulgar e Castrovilli ai suoi lati. Davanti confermato Vlahovic, a destra spazio a Ghezzal e a sinistra Sottil.