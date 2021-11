L'aggiornamento da Empoli

Durante il prepartita di Empoli-Fiorentina, Sasha Kokorin ha svolto un allenamento personalizzato all'interno del terreno di gioco del Castellani. Il russo, quindi, non è ancora pronto per rendersi utile alla causa viola e per questo non siederà neanche in panchina nonostante fosse stato regolarmente convocato. Questo quanto viene riportato da Radio Bruno.