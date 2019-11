Nicola su Castrovilli: “Si va a occhi chiusi, bravo Montella a dargli spazio”

Davide Nicola, allenatore di Gaetano Castrovilli ai tempi del Bari in Serie B, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

L’ho fatto esordire in Serie B, ma al di là di questo già si vedevano he aveva qualità sopra la media. Si è poi fatto le ossa alla Cremonese, Montella è stato bravo a dargli spazio. Su di lui si va a occhi chiusi, è un talento importante. Il suo ruolo? Quello sta facendo ora, è molto intelligente sul piano tecnico, sa scegliere il gesto tecnico in funzione della situazione in cui si trova. Col tempo potrà dimostrare di essere un ottimo rifinitore.