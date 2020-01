Nicola: “C’è rabbia e rammarico, persi due punti”

Dopo il pareggio per 0-0 tra Fiorentina e Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Genoa, Davide Nicola che non si accontenta del punto ottenuto al Franchi: “Siamo arrabiati con noi stessi, proviamo quella rabbia tipica delle persone che sanno di non aver colto un’occasione importante. Due punti persi? Il rammarico c’è, siamo infastiditi per non aver raccolto l’intera posta in palio. Dobbiamo essere coscienti che indossiamo una maglia prestigiosa e di poter vincere le partite contro le nostre insicurezze: dobbiamo urlare la nostra identità per tirarci fuori da questa situazione.