Nico al Maradona per rompere il tabù argentini: solo Simeone in gol dal 2020

Una sfida nella sfida per l'ex giocatore dello Stoccarda

Domani Nico Gonzalez avrà un motivo in più per cercare la rete: dopo l'intitolazione dello stadio di Napoli a Diego Armando Maradona, solo l'ex viola Giovanni Simeone, tra gli argentini, è riuscito a fare gol nel capoluogo campano. In caso di rete nel pomeriggio di domani, il Cholito verrebbe raggiunto in questa speciale élite.