Niccolò Pierozzi, altro giro altra corsa. Il giovane “ViP” ancora in gol

La Pro Patria vince grazie anche al gol del Viola in Prestito, l'ottavo in questo campionato di Serie C

Dopo la rete nello scorso weekend (il settimo in campionato), arriva anche l'ottava bellezza nel Girone A di Serie C. Nel derby tra Seregno e Pro Patria Niccolò Pierozzi è andato ancora in gol risultando decisivo per la vittoria della squadra di Busto Arsizio. Lanciato in contropiede, il Viola in Prestito ha raccolto l'assist di Galli e segnato il gol che ha fissato il punteggio sullo 0-2 nel finale del primo tempo. Rete numero 8 in 32 presenze, per la Pro Patria un fattore sugli esterni, per la Fiorentina una risorsa in futuro?